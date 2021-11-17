محمد غنيم: العقد سيعزز تواجد «هوتل بيدز العالمية» على منصة «beds online» بالكويت

«جين آند لو هوليديز» إحدى شركات «القطان» وتعمل في 5 دول وتشمل أنشطتها مشاريع متنوعة

رباب الجوهري



وقّعت شركة «جين اند لو هوليديز» الرائدة في إدارة وكالات السياحة والسفر وحجز الخدمات السياحية، عقدا لتمثيل شركة «هوتيل بيدز العالمية» عبر محرك البحث «Beds online» في السوق الكويتي.



وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب لشركة جين ولو هوليدايز محمد غنيم، إن العقد المبرم بين الطرفين سيعزز من تواجد «هوتيل بيدز العالمية» على منصة «beds online» في الكويت، وسيوسع دائرة أعمالهم من خلال شبكة توزيع السفر المتشعبة لدينا وقاعدة العملاء الواسعة التي نمتلكها.



وأضاف غنيم خلال حفل أقيم مساء أمس الأول في فندق الشيراتون: «التحالف بين الشركتين سيؤهلنا للانتقال إلى مرحلة جديدة ذات أسلوب وحجم في عملية حجوزات الفنادق والخدمات السياحية مختلفة، كما اننا سنتمكن من تنويع أعمالنا مع شركائنا من شركات السياحة الكويتية، لحجز الخدمات السياحية المختلفة بما في ذلك تأجير السيارات والنقل ومشاهدة المعالم السياحية وحجوزات الفنادق».



وأشار غنيم إلى أن «جين اند لو هوليديز»، تعـــد إحــدى الشركــات التابعة لمجموعة القطان والتي تأسست عام 1978، ويعمل بها أكثر من 500 موظف متعدد الجنسيات و9 مجموعات مختلفة من الشركات التابعة، لافتا إلى أنها تعمل فــي 5 دول مختلفــة وتشمـل أنشطـة المجموعــة المشاريع التجاريــة والعقارات والزراعــة والغـــاز والمنتجات التجارية والصناعيــة والسفـر والسياحة وتمثل الشركة الكثير مــن الشركات العالمية من خلال الشركات التابعة لها في الكويت - السعودية - العراق - لبنان ومصر.



سوق مهم



من جانبة، قال المدير الإقليمي لشركة «هوتل بيدز العالمية» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بارتوميو جيلي، إن السوق الكويتي يعد من الأسواق المهمة في المنطقة، لافتا الى ان أزمة «كورونا» أثرت على جميع الأسواق بلا استثناء، بيد ان الأوضاع في طريقها الى التحسن التدريجي.



وقال إن شركة «هوتيل بيدز العالمية» تعمل في أسواق الخليج وتعرف تماما احتياجات وطلبات المسافر الخليجي والكويتي بشكل خاص، مشيرا إلى ان «Beds online» هو محرك الحجز الرائد لوكلاء السفر مع أكثر من 40 عاما من الخبرة في مجال السياحة والسفر. وأضاف: «نحن شريكك في السفر بـ 360 درجة ونوفر لك مجموعة كبيرة من منتجات السفر لتغطية جميع احتياجات شركات السياحة بضمان اكبر محرك بحث للسفر بالعالم، حيث ان شركة «beds online» كجزء من شركة هوتيل بيدز العالمية».