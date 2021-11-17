محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تخطط لتوقيع عقود منشآت الإنتاج الجوراسي المعروفة باسم JPF-4 وJPF-5 قبل نهاية الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل وذلك بقيمة 824 مليون دولار، وفقا لمصادر مطلعة في صناعة النفط.



وكان قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن فوز شركة سبيتكو الكويتية وشركة جيري الصينية بالعقود الرئيسية لبناء منشآت إنتاج جوراسي لحساب شركة نفط الكويت. وأبلغ أحد المصادر مجلة ميد بالقول انه: «ليس من المؤكد ما إذا كانت العقود ستوقع مع الشركتين الفائزتين في وقت واحد في هذه المرحلة، وقد ينتهي الأمر بتوقيع العقود مع شركة جيري الصينية بل أسبوع واحد من توقيعها مع شركة سبيتكو».



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في أكتوبر الماضي أن شركتي سبيتكو وجيري قدمتا أقل عرضين في الجولة الثانية من العطاءات على المشروعين سالفي الذكر.