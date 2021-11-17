أعلنت هيئة أسواق المال عن إجراء مراجعة لهيكلها التنظيمي، وذلك بهدف التعرف على الوضع الهيكلي والاختصاصات لكل الوحدات التنظيمية الحالية في الهيئة للوقوف على جدواها، وكذلك تلك التي قد يتطلب إنشاؤها مستقبلا نظير التطورات في أسواق المال ومنتجاتها وبالتالي أطر الرقابة عليها.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أنه على أثر تلك المراجعة وسعيا من الهيئة للحد من الازدواجية والتكرار في اختصاصات وأعمال وحداتها التنظيمية بما يكفل تطوير البنية المؤسسية وبيئة العمل علاوة على إدارة أمثل لموارد الهيئة البشرية والمالية وتعزيز حوكمتها الداخلية، فقد ارتأت الهيئة انتفاء الحاجة لوجود مكتب المستشارين ضمن هيكلها التنظيمي، والمنشأ - سابقا - لتقديم المشورة الفنية وإبداء الرأي فيما يحال إليه من طلبات استشارية في المحاور الفنية والقانونية التخصصية ذات الارتباط باختصاصات ونطاق أعمال الهيئة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاقتراحات والمبادرات اللازمة لأداء وإنجاز وتطوير الأعمال في مرحلة نشأة الهيئة، وبما يتماشى آنذاك مع الاحتياج لخبرات فنية متخصصة لتنفيذ خطط الهيئة الاستراتيجية وأهدافها.



ولما تبين للهيئة وجود تشابه في اختصاصات مكتب المستشارين مع بعض الوحدات التنظيمية الأخرى في الهيئة والتي تقوم بالاختصاصات نفسها، ارتأت الهيئة إمكانية الاستغناء عن مكتب المستشارين التابع لمجلس المفوضين ضمن الهيكل التنظيمي الحالي، بغية استغلال فرص ترشيق هيكلها التنظيمي مع عدم الإخلال بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة وبما لا يعيق تحقيق خططها وأهدافها الاستراتيجية.