نظمت شركة البترول الوطنية الكويتية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، هي الأولى من نوعها التي يدشن بها البنك تنظيم حملاته الخارجية، بعد توقف اضطراري امتد لقرابة العامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، والإجراءات الصحية المترتبة عنها.



وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في «البترول الوطنية» عبدالعزيز الدعيج إن الحملة التي أقيمت في مبنى الشركة الرئيسي بمنطقة الأحمدي، خرجت بحصيلة جيدة بلغت 123 كيس دم، معربا عن أمله في أن تكون هذه الحملة فاتحة خير للمزيد من الحملات المماثلة في مواقع الشركة المختلفة.



بدوره، أوضح رئيس الفريق الطبي في الشركة د.وليد الحربي أن الشركة سارعت إلى تلبية دعوة بنك الدم التي وجهها لمختلف الجهات الحكومية والأهلية لتنظيم حملات للتبرع بعد انحسار جائحة كورونا وبناء على قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيرا إلى أن «البترول الوطنية» كانت السباقة إلى تنظيم الحملة الأولى، والتي ستتلوها حملات أخرى في الفترة المقبلة.



من جانبها، عبرت رئيسة قسم الحملات في بنك الدم المركزي د.أسماء رأفت عن شكرها لشركة البترول الوطنية لتعاونها الدائم، موضحة أن البنك يقوم بمثل هذه الحملات للتسهيل على المتبرعين من خلال الوصول إليهم في أماكن تجمعهم، سواء في مواقع العمل أو في المجمعات التجارية وغير ذلك.