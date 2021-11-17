هادي العنزي



يستأنف الدوري الممتاز لكرة السلة نشاطه مساء اليوم بعد توقف دام أكثر من أسبوعين، بمباراتين، حيث يصطدم كاظمة في المواجهة الأولى بالجهراء في الـ 5:30 مساء على صالة الاتحاد، فيما تنطلق القمة الثانية بين الكويت حامل اللقب والقادسية في الـ 7:30 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



وجاء توقف جميع مسابقات اتحاد السلة بسبب الإصابات التي صاحبت مباراة الكويت والجهراء 3 نوفمبر الماضي، وعدم توافر طاقم طبي وسيارة إسعاف في مباريات جميع المراحل السنية، الأمر الذي استدعى التعاقد مع مستشفى خاص، لسلامة اللاعبين، وتجنبا لأي مضاعفات صحية قد تحدث أثناء المباريات مستقبلا.



وبالعودة إلى مباراتي اليوم، يسعى كاظمة في المواجهة الأولى إلى إلحاق الخسارة الثانية تواليا بالجهراء، والاستمرار بمسلسل انتصاراته، بعد تجاوزه برقان، والقادسية تواليا، فيما يأمل «الجهراوية» مواصلة المستويات المتميزة التي قدموها بالدوري بتغلبهم على القادسية، والقرين، ومقارعة الكويت في مباراة مثيرة حتى شوطها الخامس، ويعول مدرب الجهراء على محترفيه التونسي صالح الماجري، واللبناني وائل عرقجي لأجل تخطى البرتقالي.



وفي المواجهة الثانية، تبدو كفة الكويت هي الأرجح لعوامل عدة من أهمها الاستقرار الفني، والعناصر المتميزة، وتوافر البدلاء المتميزين في مختلف المراكز.