يعقوب العوضي



واصل القادسية حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز للكرة الطائرة بفوز صعب على كاظمة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن الجولة الثانية من البطولة، ورفع الملكي رصيده إلى 4 نقاط، بينما ربح كاظمة أول نقطة بحسابه في ظهوره الأول بالبطولة.



وفي مباراة أخرى فاز الجهراء على التضامن بثلاثية نظيفة ورفع رصيده إلى 4 نقاط متصدرا الترتيب العام بينما بقي رصيد الخاسر خاليا، كما فاز الكويت على العربي بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى 4 نقاط وتوقف رصيد العربي عند 3 نقاط.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز الساحل على الصليبخات 3-1 ورفع رصيده إلى 4 نقاط تصدر بها الترتيب، فيما بقي رصيد الصليبخات خاليا. كما فاز اليرموك على التضامن 3-2 وحصد أول نقطتين في رصيده بينما أصبح رصيد الشباب 3 نقاط.