لا يبدو أن الكويتي محمد بوربيع قد شبع من الفوز في كل مرة يدخل فيها تحديا جديدا، وها هو يتوج قبل أيام، بالجولة الثانية من بطولة أبطال العالم «تريبل كراون» للدراجات المائية (بطولة العالم للدراجات المائية) في بحيرة هافاسو في ولاية أريزونا الأميركية.



وتشمل البطولة 3 مراحل نجح بوربيع في الفوز بالأولى منها في پولندا قبل أن يضيف تتويجا آخر في الولايات المتحدة ليتصدر الترتيب العام أمام أفضل «دراجي الأمواج» في العالم.



يقول البطل الكويتي الذي بدأ مسيرته مع الدراجات المائية وهو في الخامسة من العمر: «كان التحدي في الولايات المتحدة كبيرا للغاية خصوصا أنني قادم من فوز في پولندا، وبالتالي كان الضغط علي كبيرا للغاية من خصوم أكفاء وذلك في ظل موقع جديد للسباق وتضاريس مختلفة وحتى هواء مختلف. لكنني كنت على قدر المسؤولية وانتزعت المركز الأول».



ويملك البطل الكويتي خبرة طويلة في بطولة بطل أبطال العالم التي سبق له انتزاع لقبها في 2019، علما أن مشاركته في 2021 هي الثانية له ويحمل فيها آمالا كبيرة لتكرار الإنجاز.



ويضيف: «مازالت أمامنا جولة ثالثة أخيرة هي بطولة الملك في تايلند خلال يناير المقبل»، متابعا: «نستعد حاليا للمحطة الأخيرة من خلال معسكر خاص. ستكون استعداداتنا كبيرة وأنا مصر على المحافظة على اللقب».