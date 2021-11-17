كشف نادي مان يونايتد الانجليزي، عن أن المحادثات مع الجماهير بشأن إنشاء مخطط طرح حصص من النادي لملكيتهم قد وصلت إلى مرحلة متقدمة. واقترح رئيس «الشياطين الحمر» الأميركي جويل غلايزر مخططا لتمكين المشجعين من اقتناء حصة في النادي الشمالي العريق. وتأتي هذه الخطوة من عائلة غلايزر الأميركية مالكة النادي، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة ضد يونايتد عقب قرار مشاركته، إلى جانب أبرز 12 ناديا أوروبيا، في الدوري الأوروبي السوبر الذي لم يبصر النور وانهار بعد 48 ساعة من الإعلان عنه رسميا، ما أدى الى تأجيج مشاعر أنصار النادي الذين اقتحموا ملعب أولد ترافورد. وقال غلايزر في منتدى للجماهير، إنه يأمل أن يؤدي الاقتراح إلى «إعادة (تصويب) العلاقات» مع المشجعين.



وأفاد النادي بأن المناقشات مع رابطة جماهير مان يونايتد جارية منذ «عدة أشهر» لكن من دون أن يمنح أي مؤشر بالنسبة للموعد النهائي لاختتام هذه المحادثات. وقال النادي في بيان: «نجري محادثات متقدمة مع رابطة جماهير يونايتد حول خطة مشاركة المشجعين، والتي من شأنها أن تفتح طريقا للجماهير للحصول على حصة ملكية ذات مغزى بمرور الوقت في مان يونايتد». وتابع: «هذا من شأنه أن يمنح المشجعين صوتا جماعيا قويا داخل هيكل الملكية لدينا، ويساعد على ترسيخ روح جديدة من الشراكة طويلة الأمد بين المشجعين والنادي».