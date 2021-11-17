أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الشهيد يبلغ من العمر 26 عاما أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي واخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.



وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس واعتلقت شابا، وقبل انسحابها دارت مواجهات أدت إلى استشهاد آخر.



جاء ذلك في وقت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان في بلدة يعبد القريبة من جنين وأربعة آخرين في قرية بيت دجن شرق نابلس.



في غضون ذلك، حذرت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخطط الضم الإسرائيلي الزاحف للضفة الغربية.



ولفتت الوزارة، في بيان صحافي امس، إلى «التكامل الحاصل في أدوار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأوضحت أن ضم الضفة الغربية يتم عبر تصعيد الاستيطان، وآخر ذلك بناء حي استيطاني جديد بواقع 730 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستعمرة أريئيل في الضفة الغربية، وبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس.



وقالت الوزارة «يترافق هذا البناء الاستيطاني المحموم مع عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية في أبشع عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة ج في الضفة الغربية».



وأضافت أن «الوجه الثالث لمشروع إسرائيل الاستعماري التوسعي بعد سرقة الأرض وتفريغها من أصحابها الأصليين بالقوة يتمثل في الدور البشع الذي تقوم به قواعد حقيقية للإرهاب اليهودي بنيت كمعسكرات انطلاق لعناصر المستوطنين الإرهابية بقرار إسرائيلي رسمي».



واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه السياسات «تأتي بقرار إسرائيلي رسمي رافض للحلول السياسية للصراع».



وأكدت أنه «لولا تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته والظلم التاريخي الذي حل به، لما واصلت إسرائيل الاستعمارية تعدياتها على إرادة السلام الدولية».