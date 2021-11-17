أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية موعد الجولة 17 المحادثات بصيغة «أستانا» المقبلة حول سورية في 20 ديسمبر المقبل.



وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوب أمس: «أكدنا استعدادنا لإجراء مفاوضات بشأن سورية في 20 ديسمبر المقبل، تلقينا مذكرة رسمية من الجانب الروسي، والآن ننتظر تأكيد الأطراف الأخرى، وعندها فقط سنقوم بالبدء في إرسال دعوات رسمية للاجتماع».



وأضاف الوزير، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة «تاس» الروسية: «يوجد الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في إطار المفاوضات السورية في كازاخستان (...) التنسيق بين الدول الضامنة جار الآن، ومن جانبنا أكدنا استعدادنا لعقد الاجتماع».



وتعتبر الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) الضامنة لاتفاق «أستانة» حول سورية، في العاصمة الكازاخية أستانا قبل ان يتغيير اسمها إلى «نور سلطان»، وبدأت أولى جولات المحادثات في 23 و24 من يناير 2017. وفي يونيو الماضي، عقدت الجولة الـ 16 من المباحثات دون أي تطورات.