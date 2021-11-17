وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسـكـان والـتـطـويـر العمراني شايع الشايع جاء كالتالي:



تعد منطقة غرب عـبدالله الـمبـارك ذات أهمية كبرى للمواطنين ممن خصصت لهم قسائم سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيها ونظرا للشكاوى العديدة من المواطنين والتأخير الملحوظ في توصيل الخدمات المتمثلة في المياه وأعمدة الإنارة لمنطقة غرب عبدالله المبارك، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأسباب التي أدت إلى عدم وجود الخدمات ومن ضمنها توصيل المياه إلى المنازل وأعمدة الإنارة؟



2- هل سلمت المؤسسة مخازن المياه لمنطقة غرب عبدالله المبارك لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.



3- هل وردت للمؤسسة شكاوى من المواطنين المخصصة لهم قسائم سكنية في منطقة غرب عبدالله المبارك لعدم توصيل المياه وأعمدة الإنارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع الشكاوى والردود عليها.



4- هل سلمت المؤسسة جميع الخدمات في منطقة غرب عبدالله المبارك إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بما تختص به؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.