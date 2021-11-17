الكويتية الهولي: عدم استقرار الوضع في «التربية» انعكس سلباً على المنظومة



عبدالعزيز الفضلي



فجّر مديرو المدارس المشاركون في ملتقى جمعية المعلمين الكويتية أمس مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفوا عن سوء مخرجات المعلمين الجدد، موضحين ان بعض المعلمين لا يستحقون ان يكونوا قدوة، وبعض معلمي اللغة العربية لا يملكون أي مقومات التعليم وغير مؤهلين ولا يفرقون بين التاء المربوطة والمفتوحة، متسائلين هل نعلم الطلبة أم المعلمين؟!، داعيا «التربية» الى إيقاف الكادر عنهم وإدخالهم في دورات تدريبية خاصة، فهم خريجو تعليم «أونلاين» وضعفاء جدا والتعليم ليس له أي أهمية لديهم، مشيرين إلى ان دوام الطلبة يوم وترك يوم غير مناسب «دوام هجانة».

وأوضحوا ان طريقة العودة للدراسة الحضورية فاشلة وإيقاف التعليم الإلكتروني قرار خاطئ إضافة إلى ان الوزارة قامت أثناء فترة التعليم أونلاين بتدريس المواد غير الأساسية، مبينا ان هناك قرارات ارتجالية وغير مدروسة، والدليل على ذلك فاقد التعليم الذي نعاني منه ستكون مخرجاته سيئة جدا.

وتطرقوا إلى مدة الساعة للحصة الواحدة، مؤكدين انها مرهقة للطالب، وللأسف لا يوجد حل لهذه المشكلة، لذلك نطالب بإلغاء هذه الطريقة، فالوضع حاليا يساعد على العودة الكاملة للدراسة.



وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي ان الجمعية حرصت على إقامة هذا الملتقى ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه أهل الميدان التربوي، موضحا انها تعمل لحل القضايا التي تعاني منها في المدارس، ونحن صوت المعلم وبعيدون عن أي فكر او توجه، وأهم أدوارنا إيصال صوتكم للمسؤولين في الوزارة.



وأضاف الهولي ان عدم استقرار الوضع في وزارة التربية انعكس سلبا على المنظومة التربوية، مشيرا إلى ان كل وزير يأتي ولديه رؤية ومن ثم يتم تغييره ويأتي آخر برؤية مختلفة، وهناك الكثير من القضايا التي نضعها أمام أعيننا منها نقص المعلمين في المرحلة المتوسطة وقلة العمالة بالمدارس وزيادة الأنصبة لدى المعلمين ومشكلة الوصف الوظيفي والتخصصات النادرة، وتابعنا مع وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.اليعقوب تأخر «الأعمال الممتازة» ولله الحمد صرفت للمستحقين، وسيتم تشكيل لجنة لصياغة توصيات هذا الملتقى، ورفعها للمسؤولين، مؤكدا ان هذا اللقاء لن يكون الأخير.