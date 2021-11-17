المشروع على مرحلتين الأولى لنقل المخلفات والثانية لتطوير المدينة وتتطلب دراسات المردود البيئي

دارين العلي



بدأت الهيئة العامة للبيئة مع بلدية الكويت وضع الخطوط العريضة للتعاون المشترك بين الجهتين في إطار تنظيم المدن وتحديدا تجميل مدينة الكويت، وفقا للقرار الصادر من محبس الوزراء في هذا الشأن.



وقد استقبلت الهيئة مطلع الأسبوع الجاري ممثلين عن البلدية في اجتماع تنسيقي برئاسة نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري وحضور القطاعات المعنية في الهيئة.



وقالت الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان الاجتماع تناول عددا من القضايا التي سيجري فيها التعاون والتنسيق مع البلدية ومن ضمنها ضرورة إخضاع أي من المشاريع لدراسات المردود البيئي.



ولفتت إلى ان دراسات المردود البيئي هي بمنزلة إنذار مسبق لما يمكن ان تسببه المشاريع سواء إسكانية أو استثمارية أو أي نشاط آخر من أضرار جانبية على البيئة ومحاولة الإشارة إليها بهدف تفاديها بوضع عدد من الشروط والمعايير.



وأوضحت ان هناك العديد من القضايا التي يمكن ان تتعاون فيها الهيئة مع البلدية في سبيل حماية البيئة ونشر الوعي البيئي ومن بينها أيضا التلوث البصري.



وأوضحت الكندري انه وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء فسوف يتم تنفيذ مشروع تجميل مدينة الكويت من قبل بلدية الكويت على مرحلتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة قصيرة الأمد وتتضمن التعديلات في المرافق وإصلاحها بالإضافة إلى إزالة المخلفات للمباني المتهالكة.



ولفتت إلى انه وبناء على المادة رقم 37 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته فلابد ان يتم الرجوع إلى الهيئة العامة للبيئة وأخذ موافقتها وخاصة عند إزالة ونقل المخلفات الخطرة والتي من أهمها المخلفات الاسبستية.



وأشارت إلى ان المرحلة طويلة الأمد تشمل تطوير مدينة الكويت والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي وفق متطلبات المادة 16 من قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 وتعديلاته.