أسامة دياب



أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار أهمية التبادل الثقافي كجسر مهم للتواصل وتعزيز التفاهم بين الشعوب، كاشفا عن عدد من الخطط والبرامج الثقافية التي تجهزها السفارة بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين شريطة أن تسمح الظروف بذلك، مثمنا التعاون المثمر والبناء بين مكتبة الكويت الوطنية والسفارة، حيث استضافت المكتبة العديد من الفعاليات الثقافية، متمنيا أن يتعزز هذا التعاون في المستقبل القريب.



وأعرب أغيلار في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفالية التي نظمتها السفارة بمناسبة مرور 500 عام على الرحلة البحرية الأولى حول العالم، عن فخره واعتزازه لاستضافة مكتبة الكويت الوطنية حدثا ثقافيا كبيرا نظمته السفارة بمناسبة مرور 500 عام على الرحلة التي قام بها البحار والمكتشف فرناندو ماجلان ومن بعده خوان سباستيان إلكانو، موضحا ان هذه المناسبة الأولى التي تنظمها السفارة بعد أكثر من عام ونصف العام من التوقف بسبب جائحة كورونا.



وأوضح ان البروفيسور فيديريكو فيليز قدم عرضا تقديميا قيما تناول فيه الرحلة من المنظورين الانساني والتاريخي وخصوصا فيما يتعلق بأهميتها في تاريخ الملاحة، لافتا إلى أن الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه خلال الأمسية مثير للاهتمام، حيث إنه يساعد على فهم حجم هذه المغامرة بشكل أفضل، مشيرا إلى أن رحلة ماجلان - إلكانو استغرقت 3 سنوات 1519-1522 وهي واحدة من أعظم إنجازات إسبانيا عبر التاريخ، حيث مهدت الطريق لترسيم حدود العالم بأسره لأول مرة، مما سمح بإحراز تقدم مذهل في رسم الخرائط، وبدء حقبة جديدة من العولمة الأولى، حيث ساعدت إسبانيا في الاتصال بين القارات، لافتا الى أن معرض الصور المصاحب للفعالية يمثل إضافة نوعية في فهم هذا الحدث الكبير.



من جهته، أكد البروفيسور فيديريكو فيليز في تصريحات لـ «الأنباء» ان المحيط الهادي تحول تحت التاج الإسباني إلى بحيرة إسبانية نظرا لسيطرة إسبانيا على الطرق الملاحية والاستكشافات لمدة 300 عام.