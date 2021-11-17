اعترفت أرمينيا بتكبدها «خسائر» بشرية في مواجهة مع أذربيجان أمس، ما يثير الخشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين في منطقة القوقاز وخلف أكثر من 6500 قتيل في اقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.



وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، أن «هجوما للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني»، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضا على «موقعين عسكريين».



وأعلنت يريفان أيضا أنها ألحقت «خسائر فادحة» بشرية بالقوات الأذربيجانية. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن برلمان أرمينيا قوله اليوم الثلاثاء إن 15 جنديا أرمينيا لقوا حتفهم في اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان.



وطلبت أرمينيا من روسيا المساعدة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية ضد أذربيجان.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن الجنود الأرمن غادروا مواقعهم «في حالة ذعر». وقالت في بيان إن «العسكريين الأذربيجانيين صدوا هجوما مضادا للقوات الأرمينية (...). الجنود الأرمن يغادرون مواقعهم وقد انتابهم الذعر والخوف».