بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان.

مشيدا سموه في هذه المناسبة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت وسلطنة عمان وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها على صعيد مساره التنموي الطموح ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.