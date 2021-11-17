عبدالعزيز الفضلي

تستضيف الكويت متمثلةً بجمعية الكشافة الكويتية صباح غد الخميس، الاجتماع الـ 31 لرؤساء الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيتم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي تهدف الى الارتقاء بالحركة الكشفية الخليجية وقد عقدت اللجنة الفنية الكشفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها ال 38 صباح امس اجتماعاً تم خلاله بحث عدة مواضيع منها تنفيذ قرارات الاجتماع (30) لإصحاب السعادة رؤساء الجمعات الكشفية | بدول مجلس التعاون ، والتصور النهائي لوثيقة ميثاق العمل التطوعي (المملكة العربية السعودية) ومتابعة فعالية الجائزة الأولى للابتكار والابداع الكشفير (الامارات العربية المتحدة) اضافة الى مناقشة توصيات الفريق المكلف بتحليل الواقع للجمعيات الكشفية الخليجية وورشة عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعيات الكشفية فبراير 2020م (سلطنة عمان) وعرض نتائج الدراسة البحثية لتنمية العضوية الكشفية ( المملكة العربية السعودية) تقرير الية عمل لجنة رواد الكشافة ( دولة الكويت).

كما استعرض المجتمعون التصور الخاص بتمثيل الجمعيات الكشفية الخليجية في المحافل الدولية . (الامارات العربية المتحدة - دولة الكويت ) ومواضيع مقترحة من جمعية الكشافة بدولة الكويت اضافة الى الجهود والمبادرات التي قامت بها الجمعيات الكشفية خلال جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية للمستقبلية التي ستقوم بها الجمعيات حيال الطواري المستقبلية وكذلك التصور الخاص بشأن رفع قرارات وتوصيات لجنة رؤساء الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون لأصحاب السمو والمعالي وزراء التربية والتعليم وخطة البرامج والانشطة لعام 2021م - 2022م والشعارالمقترح للدورة القادمة

وقد رفعت اللجنة في ختام اجتماعها ترصياتها لرؤساء الجمعيات الخليجية والذين سيعقدون اجتماعهم غد الخميس .