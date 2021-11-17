تصنيف مهنة الطب إلى "شاقه" نظير مايبذلونه من تضحيات

أكد منسق قائمة المستقبل الطبي د.طارق دشتي، أن القائمة ستخوض انتخابات الجمعية الطبية الكويتية، مشيراً الى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون لتعديل الكادر المالي للأطباء عبر اقرار قانون جديد، فضلا عن تثبيت البدلات المستحقة المقطوعة دون وجه حق اعتماداً على المواد 80 - 81 بقانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى رقم 2020/70 مما يلزم أصحاب القرار بتقدير دور الاطباء، خاصة بعد البطولات التي سطروها في أزمة كوفيد-19.

وذكر د.دشتي أنه في حال النجاح في انتخابات الجمعية الطبية سيتم استخدام كافة السبل والطرق القانونية لاقرار الحقوق المالية للأطباء عبر الحكومة ومجلس الامة.

وأشار د.دشتي الى أن من الخطط المهمة التي سيتم العمل بها هي السعي لتصنيف مهنة الطب الى "شاقه" نظير مايبذلونه من تضحيات، واثبتت ذلك أزمة كورونا.

ونوه د.دشتي الى أن هناك مطالبة مهمة أيضا سيتم العمل بها تتمثل في تعديل آلیة مكافأت الأعمال الممتازة لتكون على أسس ومعاییر واضحة تضمن مبدأ العدالة بین الزملاء والزمیلات الأطباء و الطبیبات.

وبين أن قائمة المستقبل الطبي لديها العديد من الاهداف ستقوم بالمطالبة بها بعد الفوز بانتخابات الجمعية الطبية منها الحفاظ على حقوقھم الأدبیة والقانونیة برفض إحالة الأطباء للتحقیق بسبب إبداء الرأي والاستعاضة عن ذلك بفتح قنوات التواصل بین الأطباء و المسؤولین في وزارة الصحة ، لافتا الى أن الاراء التي یبدیھا الأطباء تھدف إلى إصلاح العمل وتقدیم خدمة أفضل لأھل الكویت والمقیمین على ھذه الأرض الطیبة، داعياً المسؤولین في وزارة الصحة الاستماع لھذه الملاحظات و استیعاب العاملین في الوزارة .

واوضح بأن هناك اهداف اخرى تتمثل في الانتھاء من المذكرة التنفیذیة لقانون مزاولة المھنة والتي نتمنى مشاركة الأطباء فیھا كما شاركوا في صیاغة القانون، فمن الضروري أن یكون الأطباء على علم ودرایة بمواد ھذا القانون والذي ینظم العمل الطبي ویعطي المریض والعاملین في القطاع الطبي حقوقھم ویبین واجباتھم، كذلك سوف نستمر بدعم المسیرة العلمية و البحث العلمي والتعلیم الطبي المستمر.

وتمنى د.دشتي التوفيق لجمیع المرشحین وأن یكونوا جمیعا خیر مثال للطبیب الكویتي في الابتعاد عن ما یعكر صفو الانتخابات والتركیز على ما یخدم الأطباء جمیعاً لما فیه مصلحة الوطن.