ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، بشأن ماتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد مسؤولي الإطفاء باختلاس مبلغ مليوني دينار كويتي من المال العام ، حيث أوضحت الادارة في بيانها تفاصيل تلك الواقعة التي تم اكتشافها من قبل أحد مسؤولي قسم الرواتب في ادارة الشؤون المالية بقوة الإطفاء العام بعد التدقيق والبحث على رواتب الموظفين قبل ارسالها عبر النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية تبين قيام احد الموظفين المدنيين المعينين على قانون الخدمة المدنية بوظيفة كاتب حسابات في قسم الرواتب بالاستيلاء على المال العام من خلال قيامه بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل ارسالها الى البنوك المختصة ، وفور اكتشاف تلك الواقعة قام مسؤولي قوة الإطفاء العام وفي أقل من 8 ساعات باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة من ابلاغ النائب العام بها والذي تفضل مشكورا بإحالتها للنيابة المختصة مباشرة ، حيث تم القبض على الموظف المذكور اثناء تواجده في مقر عمله.

وأشارت قوة الإطفاء أنها قامت بتشكيل لجنة للتحقيق من الجهات المعنية بالدولة وتقوم بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.