مسلم البراك وعباس الشعبي في مطار اسطنبول استعداداً للعودة ويبدو بعض المرافقين

مسلم البراك ومرافقيه في طريقهم إلى قاعة التشريفات انتظاراً لموعد الطائرة التي ستقله إلى الكويت

النائب السابق مسلم البراك ومرافقيه خلال جلوسهم في قاعة التشريفات بمطار اسطنبول استعداداً وانتظاراً لموعد طائرة "الكويتية" التي ستقلهم إلى أرض الوطن

النائب السابق مسلم البراك يودع مرافقيه في مطار اسطنبول ليتوجه إلى الطائرة التي ستقله إلى الكويت



انتقل النائب السابق مسلم البراك من مقر إقامته في اسطنبول إلى المطار استعداداً للعودة إلى الكويت وفي معيته عباس الشعبي.



وباشر البراك إجراءات السفر تمهيداً للعودة للبلاد وفي صحبته العديد من محبيه.