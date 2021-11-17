أعلن المتحدث الرسمي باسم تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية يوسف كاظم، إضافة خدمة إلكترونية جديدة من قبل ديوان الخدمة المدنية عبر التطبيق تختص بالاستعلام عن تسجيل الباحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي.

وقال كاظم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تأتي سعيا من الديوان لإضافة المزيد من الخدمات التي تهم المواطنين ومستخدمي تطبيق (سهل).

وأوضح أنها تقدم تجربة أفضل للوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية بسهولة ويسر مشيدا في الوقت نفسه بالمساعي المستمرة من قبل الجهات الحكومية لإضافة خدمات الكترونية جديدة وتطوير وتحديث ما تقدمه من معاملات يمكن انجازها عبر (سهل).

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.