تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة في شأن تبني الحكومة مقترح توزيع أرباح البنوك على فترات نصف أو ربع سنوية، جاء في مقدمته ما يلي:

ورد خبر في جريدة ( الراي) بالعدد الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2021 يفيد بأن هناك نقاشا مصرفياً رقابياً شفهياً يدور حول إمكانية السماح للبنوك بتوزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية، الذي يتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنوك على تعديل النظام الأساسي الخاص بها بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وتعديل نموذجه المتبع لتوزيع الأرباح واستبداله بآخر يقر اعتماد توزيعات فصلية بدلا من السنوية.



وورد أنه سيتم دراسة جميع تفاصيل الإجراء على كل الصعد وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وفي حال إقراره ستحدد مجموعة اشتراطات أولها ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وسوف ينعكس التوزيع المرحلي للأرباح بالإيجاب على نشاط أسهم البنوك وبالتالي رفع سعر السهم، والعديد من المميزات التي تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي لدولة الكويت.



" تبني الحكومة مقترح توزيع أرباح البنوك على فترات نصف أو ربع سنوية ".