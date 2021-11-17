كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية رئيس جهاز قطر للسياحة أكبر الباكرأن بلاده تسعى لجذب أكثر من ستة ملايين زائر دولي سنويا وزيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمائة بحلول عام 2030.

وقال الباكر في كلمة خلال فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2021 إن قطر تسعى أيضا إلى مضاعفة التوظيف في هذا القطاع، الذي يعد عنصرا حاسما في مستقبل اقتصاد البلاد.

وأوضح أن قطاع السياحة في الدولة يتمتع بإمكانيات هائلة لإحداث تأثير إيجابي حقيقي وخلق وظائف جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع اقتصاد البلاد.

وأكد أن بلاده لديها جميع المكونات لتصبح وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه مع الاقتراب من بدء نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فإن كل الأضواء ستسلط على قطر.

وأفاد بأن معرض قطر الدولي للسياحة والسفر المقام حاليا يعد أول معرض من نوعه في البلاد ويخدم بشكل خاص صناعة السفر والسياحة.

وبحسب موقع حكومة قطر الإلكترونية، يعمل المعرض على تعزيز قطاع السياحة والسفر وزيادة فرص الأعمال والاستثمار بخدمات ومنتجات سياحية مميزة، ويقام بمشاركة مؤسسات وهيئات حكومية وشركات سياحية محلية ودولية وقطاعات السفر والسياحة.

ويسعى الحدث لتلبية النمو غير المسبوق في السياحة في قطر، ويمثل منصة مهمة تقود رحلة تعافي قطاع السياحة والسفر من تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لاسيما مع اقتراب مونديال 2022، الذي يمثل دفعة قوية للقطاعين السياحي والفندقي بالدولة، طبقا للمصدر نفسه