حذرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته من زيادة محصول الأفيون في أفغانستان.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن محصول الأفيون في دولة أفغانستان المضطربة ارتفع خلال العام الحالى بنسبة 8 %.

وأفاد التقرير بأن المخدرات الأفغانية تسيطر على السوق السوداء الدولية، حيث يستهلكها 8 من بين كل 10 مستخدمين على مستوى العالم.

وأشارت نتائج تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن دخل المخدرات الأفغانية ارتفع إلى ما يتراوح بين 8ر1 مليار و7ر2 مليار دولار حتى الآن هذا العام على المستوى الداخلي.