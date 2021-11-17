أعربت نجمة هوليوود الشهيرة، تشارليز ثيرون، عن حرصها على لفت انتباه طفليها لسوء الأوضاع في محيطهما الاجتماعي.

وقالت ثيرون في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "أريد أن أعرف أن طفلاي يعرفان ما يجري في بيئتهما".

وذكرت ثيرون أنه في الطريق إلى المدرسة، يمر طفلاها 6/ و9 أعوام/ بالعديد من الأشخاص المشردين، مضيفة أنها تتحدثهم معهما بشأنهم.

وقالت ثيرون 46/ عاما:/ "فكرة أن شخصا ما لا يملك منزلا جعلت رؤوسهم الصغيرة تنفجر"، مضيفة أن ابنتها الكبرى اقترحت قائلة: "قلتِ إن ليس لديهم أي فرشاة أسنان، هل يجب أن نشتريها لهم؟"، موضحة أنها حثتها على تنفيذ اقتراحها دون تأخير.

وذكرت ثيرون أنها عندما قررت تبني طفليها قطعت على نفسها عهدا: "لن أسمح بأن يصبحا مدللين".