قررت وزارة الداخلية الأردنية منع إقامة بيوت العزاء نهائيا واقتصار إقامة الأفراح داخل الصالات المرخصة، بعد ارتفاع في عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الداخلية مازن الفراية، أصدر تعميما تضمن عدة إجراءات، من بينها "منع إقامة بيوت العزاء نهائيا وكذلك منع إقامة حفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة على أن تقتصر على الطاقة الاستيعابية المحددة".

ونص التعميم على "متابعة الأشخاص المحجور عليهم منزليا والتأكد من مدى التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة".

وعزا البيان هذه الإجراءات إلى "زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا ولاعتبارات الصحة والسلامة العامة ولضمان عدم انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين"