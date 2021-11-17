لا يزال التخلص غير القانوني من النفايات وغيرها من الجرائم البيئية تجارة تدر مليارات الدولارات لجماعات المافيا في إيطاليا.

وفي عام 2020، وبينما كانت جائحة فيروس كورونا مستعرة، بلغت أرباح مثل هذه الجرائم 4ر10 مليار يورو (8ر11 مليار دولار)، حسبما أعلنت جماعة الضغط البيئية الإيطالي "ليجامبيانتي"، في تقريرها السنوي " إيكومافيا 2021" يوم الثلاثاء.

وتم تسجيل ما يقرب من 35 ألف جريمة بيئية، مثل التخلص غير القانوني من النفايات والحرق العمد والجرائم ضد رعاية الحيوان أو أنشطة البناء غير المشروعة، في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن نصف تلك الجرائم تقريبا تقع في مناطق المافيا التقليدية في صقلية وكالابريا وكامبانيا وبوليا .

وفي المجموع، وُجهت تهم إلى أكثر من 33600 شخص، وهذا على الرغم من حقيقة أن السلطات أجرت عددا أقل من عمليات التفتيش بسبب جائحة كوفيد .19