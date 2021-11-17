يُسرع علماء صينيون تطوير أدوية لعلاج كوفيد-19، بينما لا يزال العالم رازحاً تحت قبضة الجائحة.

واشتركت جامعة تسينغهوا، ومستشفى شنتشن الشعبي الثالث، وشركة بريي للعلوم الحيوية في تطوير علاج كوكتيل للأجسام المضادة وحيدة النسيلة BRII-196 وBRII-198، والتي يتم استخلاصها من الأجسام المعزولة لأشخاص تعافوا من كوفيد-19.

وفي الخارج، يخضع علاج الكوكتيل للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في عدة دول، بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل والفلبين.

وقال تشانغ لين تشي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة تسينغهوا، إن "أدوية BRII-196/BRII-198 استخدمت في العلاج السريري لأكثر من 700 مريض في الصين، حيث تُظهر بيانات التجارب السريرية في الصين وخارجها أن بإمكان هذه الأدوية تخفيف الأعراض الخطيرة والمتوسطة بنسبة 78 بالمائة."

وقدم فريق البحوث طلبا للهيئة الوطنية للمنتجات الطبية للحصول على ترخيص التسويق المشروط يوم 9 أكتوبر الماضي.

ورتبت الصين ثلاثة مسارات تقنية لتطوير أدوية علاج كوفيد-19، مع التركيز بشكل أساسي على منع دخول الفيروس الى الخلايا، وتثبيط استنساخ الفيروس، وتنظيم نظام المناعة البشرية.

وتمت أيضا الموافقة على DXP-604، وهو علاج جديد للأجسام المضادة المحايدة، في مستشفى ديتان بكين للاستخدام الرحيم، وهو خيار لعلاج المرضى الذين يعانون من حالات مهددة للحياة بالمنتجات الطبية خارج التجارب السريرية عندما لا تتوفر علاجات أخرى.

وتم تطوير الدواء بشكل مشترك من قبل شركة سيغلوميكس للمستحضرات الصيدلانية الحيوية وفريق برئاسة شيه شياو ليانغ الأستاذ في جامعة بكين.