أيد أغلبية السويسريين إقرار قانون يلزم باستخدام شهادات كورونا لدخول الأماكن المفتوحة والفعاليات، في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعا أجرته شبكة اس ار جيه السويسرية اليوم الأربعاء خلص إلى أن 61% ممن شاركوا في الاستطلاع أيدوا إجراء استفتاء بشأن استخدام شهادات كورونا وإقرار حزم تحفيز مالية لمواجهة الجائحة.

وعارض نحو 38% إجراء استفتاء بهذا الشأن.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء في 28 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

ويشار إلى أن شهادات كورونا، التي تظهر ما إذا كان الشخص حصل على اللقاح أو ثبتت سلبية إصابته بالفيروس أو تعافي من المرض، أثارت انقساما بين السويسريين منذ أن تم إطلاقها في أيلول/سبتمبر الماضي، وخاصة منذ أن أوقفت الحكومة الاختبارات المجانية للذين لا يعانون من أعراض.

وتظاهر معارضو إقرار شهادات كورونا، وقالوا إنها تؤدي للتمييز وتمثل إلزاما مستترا للحصول على اللقاح. وتقول الحكومة إن الشهادات ضرورية للحد من الاصابات في ظل انخفاض معدل التطعيم وتجنب فرض إجراءات إغلاق مرة أخرى.