ذكرت حكومة فنلندا أنها ستعارض اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تحديد الاستثمارات الصديقة للبيئة، قائلة إنها تخاطر بعمليات تمويل الغابات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء،

وذكرت حكومة فنلندا أنها لن تدعم قانون "تصنيف المناخ" الذي اقترحه الإتحاد الأوروبي، طبقا لبيان بالبريد الالكتروني اليوم.

وقالت الحكومة في هلسنكي "ذلك لأن المعايير الفنية للغابات، يصعب فهمها جزئيا ومفتوحة للتفسير".

وأضافت "ربما يؤدي ذلك إلى استبعاد الغابات من التصنيف".

ومسودة القانون هي جزء من جهود الاتحاد الأوروبي، لتنظيم السوق، سريع النمو، للتمويل الأخضر وربما تساعد في توجيه تريليونات اليوروهات، لتمويل عمليات التنظيف الشامل للبيئة بالتكتل.