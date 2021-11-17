أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع في تشرين أول/أكتوبر بأكثر مما كان متوقعا.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2ر4% مقابل 1ر3% في أيلول/سبتمبر. وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 9ر3%.

وجاء الضغط التصاعدي مدفوعا إلى حد كبير بالزيادة في تكلفة الإسكان والنقل.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1ر1% مقابل 3ر0% في أيلول/سبتمبر، بينما كان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 8ر0% .

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4ر3% في تشرين أول/أكتوبر مقابل 9ر2% في أيلول/سبتمبر. وكان المعدل المتوقع هو 1ر3%.

وأظهر تقرير آخر لمكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في أسعار الإنتاج ارتفع إلى 8% مقابل 7% في أيلول/سبتمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بنسبة 3ر7% .