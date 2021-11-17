يشهد السفر الجوي في الفلبين بوادر على الانتعاش، مع تخفيف القيود المحلية على الحركة، حتى مع بقاء البلاد، مغلقة، أمام السياح الأجانب، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتسير شركة "سيبو إير"، التي استأنفت توظيف طواقم الطيارين ، الآن حوالي 40% من طاقتها المحلية وتسعى للوصول إلى أكثر من النصف في كانون أول/ديسمبر، طبقا لما ذكره رئيس الشركة، لانس جوكونجوي، في رسالة عبر الهاتف المحمول.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أبلغ منتدى أعمال أن أكبر شركة طيران في البلاد، تشغل 15% من طاقتها، بدون الكشف عما إذا ذلك محليا فقط أو إجماليا.

وذكرت شركة "الخطوط الجوية الفلبينية" أنها تشغل الآن حوالي 120 رحلة محلية ودولية يوميا، أي 40% من رحلاتها المنتظمة قبل الجائحة.

وكانت الفلبين قد سجلت أمس الثلاثاء 849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل حصيلة يومية هذا العام.

ومع تطعيم أكثر من ثلث سكانها البالغين، بشكل كامل، خففت الفلبين قيود الحركة بالعاصمة، وتعتمد الحكومة على السكان المحليين لتحقيق التعافي السريع لقطاعها السياحي .