أعلن نجم التنس السويسري روجيه فيدرر أنه لن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون "مندهشا للغاية" إذا تمكن من المشاركة في بطولة ويمبلدون.

وقال فيدرر 40/ عاما/ في مقابلة لصحيفة "لو ماتان" السويسرية إنه لا يتوقع العودة إلى المنافسات قبل الصيف المقبل.

ويتعافى فيدرر، الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام"، من سلسلة من العمليات الجراحية التي أجراها في الركبة.

وقال فيدرر، الذي لم يشارك في أي منافسة منذ هزيمته أمام هيبرت هيركاتش في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون في السابع من تموز/يوليو الماضي :"سأتمكن من العودة للركض بهدوء في (كانون ثان) يناير، وأستأنف التدريبات على الملعب في (أذار) مارس أو (نيسان) أبريل."

وأضاف :"وبالتالي أقدر اليوم أن أعود إلى المنافسات في صيف عام .2022 وسأكون مندهشا للغاية إذا تمكنت من المشاركة في ويمبلدون."

وتحدث فيدرر عن المشكلات المعقدة التي يعاني منها في غضروف الركبة، لكنه أبدى تفاؤلا بشأن قدرته على العودة للقمة، حتى ينهي مسيرته في النهاية بالشكل الذي يتطلع إليه.

وقال فيدرر في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"طموحي هو أن أرى ما يمكنني فعله للمرة الأخيرة. أتمنى أيضا أن أودع الملاعب بقراري وعلى ملعب التنس. لهذا أبذل قصارى جهدي في عملية إعادة التأهيل."

وأضاف :"ثم دعونا نكون واضحين، حياتي لن تنهار إن لم أشارك مجددا في نهائي إحدى بطولات جراند سلام. لكن الحلم المؤكد هو العودة. وفي الحقيقة، مازلت أثق في ذلك. أؤمن بهذه الأنواع من المعجزات."