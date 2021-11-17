حطمت لوحتان نادرتان للمكسيكية فريدا كالو والفرنسي بيار سولاج الرقمين القياسيين لأسعار أعمال هذين الفنانين في مزاد أقامته دار "سوذبيز" بمقرها في نيويورك، إذ بيعتا مساء الثلاثاء في مقابل 34,9 مليون دولار و 20,2 مليون دولار.

فكما كان متوقعاً، تمكنت لوحة "دييغو إي يو" (دييغو وأنا)، وهي بورتريه ذاتي لفريدا كالو يظهر فيه زوجها دييغو ريفيرا على جبينها، من تحطيم الرقم القياسي للفنانة المكسيكية الشهيرة البالغ ثمانية ملايين دولار لقاء بيع عمل لها عام 2016.

وأعلنت "سوذبيز" ترسية لوحة كالو على "مجموعة إدواردو ف. كوستانتيني" وهو رجل أعمال أرجنتيني وجامع أعمال فنية أسس متحف الفنون الأميركية اللاتينية (مالبا) في بوينس آيرس.

وبذلك أصبحت "دييغو إي يو" أغلى عمل غني أميركي لاتيني في تاريخ المزادات، علماً أن الرقم القياسي السابق كان للوحة "لوس ريفالس" لدييغو ريفيرا نفسه، رسمها عام 1931 وبيعت في مقابل 9,76 مليون دولار في مزاد لدار "كريستيز" عام 2018.

وهذه اللوحة الزيتية المنجزة على لوح من خشب المازونيت ترتدي رمزية كبيرة لرسوم البورتريه الذاتية التي اشتُهرت بها حول العالم هذه الرسامة المكسيكية والأيقونة النسوية التي توفيت سنة 1954 عن عمر 47 عاما.