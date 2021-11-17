شنت السلطات الألمانية حملة أمنية كبيرة على عصابات الجرائم المنظمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة في مدينة دويسبورج أن الحملة بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء وتستهدف عصابات الإتجار بالمخدرات والأسلحة.

وبحسب البيانات، تم تفتيش 47 عقارا (منازل وشركات ومستودعات) في عدة مدن بالولاية في إطار الحملة.

ولم تدل متحدثة باسم الشرطة بأي تفاصيل حول هوية الأشخاص الذين استهدفتهم عمليات التفتيش أو حول الصلة المحتملة بين الأماكن التي شملتها الحملة.

وجرى تنفيذ الحملة في مدن فوبرتال ودويسبورج وهيرنه وهام ودينسلاكن وجلادبيك وإيسن ولانجنفيلد وراتينجين وكامب-لينتفورت.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة الشرطة الجنائية في دويسبورج مدعومة من مئات من أفراد الأمن، إلى جانب وحدات خاصة وكلاب بوليسية.