عقب إغلاق دام عامين ونصف بسبب جائحة كورونا، يعيد أكبر معرض فني في ألمانيا "آرت كولونيا" فتح أبوابه أمام الجماهير في مدينة كولونيا اليوم الأربعاء.

وحتى يوم الأحد المقبل، ستقدم حوالي 150 جهة عرض وتاجر أعمال فنية من 20 دولة أعمالا من القرنين العشرين والحادي والعشرين، حسبما أعلنت متحدثة باسم المعرض.

ومن بين المشاركين، تجار معروفون من لندن ونيويورك، وكذلك مشاركون جدد من أديس أبابا أو تبليسي. وسيكون من بين أبرز الفعاليات العرض الخاص "كوير بودابست".

وقال مدير المعرض دانيل هوج إن هناك اشتياقا "لتجربة الفن على أرض الواقع".

وأقيم معرض "آرت كولونيا" آخر مرة في نيسان/أبريل .2019 وتم إرجاؤه عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

وسيُسمح فقط للمطعمين أو المتعافين من الإصابة بكورونا أو من يقدمون اختبارات كورونا سلبية بدخول المعرض.

وتأسس معرض "آرت كولونيا"، المنبثق من "سوق كولونيا للفنون"، عام 1967، وهو أقدم معرض في العالم.