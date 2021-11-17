أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها إجراء تحقيق بشأن صفقة استحواذ شركة الإلكترونيات الأمريكية نفيديا كورب على شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية آرم. وأمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية نادين دوريس بإجراء تحقيق مرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ المقدرة قيمتها بنحو 40 مليار دولار.

وستتولى هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إجراء التحقيق في الصفقة خلال فترة 24 أسبوعا لرصد ما إذا كانت الصفقة تهدد مستوى المنافسة في السوق أو تمثل تهديدا للأمن القومي البريطاني. وكان تحقيق المرحلة الأولى في الصفقة قد أثار العديد من المخاوف.

يذكر أن عرض نفيديا للاستحواذ على آرم خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم وأصدرت الشركتان بيانا في آب/أغسطس الماضي قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها وهو آذار/مارس .2022

وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول في آب/أغسطس الماضي إن استحواذ نفيديا على آرم سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكمبيوتر.

كان تحرك نفيديا نحو شراء شركة آرم من مجموعة سوفت بنك جروب كورب اليابانية قد أثار في البداية مخاوف الشركات المنافسة مثل كوالكوم وجوجل من المخاطر المحتملة لاستحواذ نفيديا على براءات الاختراع المملوكة لشركة آرم والحيوية لتكنولوجيا الرقائق الذكية.

وفي نيسان/أبريل الماضي طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.