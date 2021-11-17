أعلنت وزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية النرويجية في بيان عبر موقعها على الإنترنت أنه لن يتم اتخاذ قرار لتحديد أي من مناطق إنتاج المزارع السمكية الـ 13 في البلاد سوف يسمح لها بالنمو أو الحفاظ على السعة أو خفضها بموجب نموذج إشارات المرور لتحديد كيفية التصرف حتى بداية عام .2022

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن المجموعة التوجيهية سوف تعقد اجتماعا حواريا في 30 تشرين ثان/نوفمبر بناء على تقريرها وتقرير من مجموعة الخبراء حول تأثير قمل السلمون على الأسماك التى تعيش فى بيئاتها الطبيعية بعيدا عن المزارع السمكية في عام .2021

ويقدر الباحثون أنه في عام 2021، ارتفعت مخاطر التعرض للقمل في اثنين من مناطق الصيد ، وكانت المخاطر معتدلة في منطقتين أخريين ومنخفضة في تسعة مناطق.