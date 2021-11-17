أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الهولندي نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ضعف الاستثمار.

وقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9ر1% عقب نموه بنسبة 8ر3% خلال الربع الثاني. مع ذلك جاءت نسبة النمو أعلى من توقعات الاقتصاديين بنمو الاقتصاد بنسبة 7ر1%.

ومن ناحية أخرى، تراجع الاستثمار بنسبة 7ر2%.

وارتفعت صادرات وواردات السلع والخدمات بنسبة 3ر1% و 6ر1% على التوالي. وقال مكتب الاحصاء إن المستهلكين عززوا من إنفاقهم خلال أيلول/سبتمبر الماضي. ونما انفاق المستهلكين إلى 6ر4% بعدما بلغ 1ر3% في آب/أغسطس الماضي.