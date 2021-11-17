أعلنت رئيسة بلدية واشنطن أن العاصمة الأميركية، وهي واحدة من المناطق التي فرضت تدابير صارمة لمكافحة كوفيد، ستلغي إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المغلقة الأسبوع المقبل.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن الديموقراطية موريل باوزر في مؤتمر صحافي "اعتبارًا من يوم الاثنين، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، ستلغي واشنطن إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة".

ولكن سيكون متاحا للشركات الخاصة الاستمرار في فرض إلزامية الكمامات، كما سيظل هذا الأمر إلزاميًا في وسائل النقل العام وداخل المدارس ورياض الأطفال والمكتبات ودور التقاعد وكذلك في بعض المباني العامة.

وألزمت العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة في نهاية تموز/يوليو الملقّحين وغير الملقّحين بوضع الكمامات إزاء زيادة حالات الإصابة بكوفيد المرتبط بالمتحورة دلتا.

وبذلك، كانت واشنطن من بين المناطق التي تفرض تدابير صحية صارمة في البلاد.

وإنهاء الزامية وضع الكمامات مع اقتراب فصل الشتاء وقبل إجازات نهاية السنة التي تؤدي إلى انتشار الإصابات يتناقض مع توصيات المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي حين بدا أن عدد الإصابات قد استقر، فإن مراكز السيطرة على الأمراض تشير على موقعها إلى أن واشنطن ما زالت مكانًا يعد انتشار الفيروس فيه "كبيرًا" مع تسجيل 572 إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.