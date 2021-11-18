يحيى حميدان



تقام اليوم مباراة كأس السوبر لكرة الصالات والتي ستجمع بين الكويت ومنافسه القادسية عند الساعة الـ 6 مساء وذلك في صالة نادي الكويت. ويتنافس الفريقان على لقب الكأس السوبر عقب إحراز «الأبيض» لقب الدوري الموسم الماضي، فيما حقق «الأصفر» لقب الكأس.



ويأمل الكويت، الذي يقوده المدرب الاسباني لويس فونسيكا، الخروج من دوامة نتائجه المهزوزة في الآونة الاخيرة عندما يواجه القادسية المنتشي بإحرازه لقب الكأس الشهر الماضي وكذلك نتائجه المميزة تحت قيادة المدرب الوطني عيسى فلاح في بطولة الدوري حتى الآن.



ويحمل الفريق الكويتاوي لقب «السوبر» بعدما حقق آخر كأس والتي أقيمت في عام 2019 بعد فوزه على منافسه القدساوي 2-1.