يجمع كبار العلماء في جميع أنحاء العالم على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تأثير تغير المناخ، لذلك فإن تطوير حلول للتنقل تكون مستدامة وعملية يعد أمرا ضروريا لحماية كوكب الأرض والحفاظ عليه لأجيال المستقبل، وذلك بحسب الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كي فوجيتا.



وفي السنوات الأخيرة، بات من الواضح تماما أن تغير المناخ هو أحد أبرز التحديات التي تواجه مستقبل البشرية. فقد حذر تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة من أن العالم يسير على طريق تجاوز الهدف الذي حدده قادة العالم كجزء من اتفاق باريس التاريخي حول المناخ الذي أقر عام 2015 بهدف الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، وذلك أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع تكثيف الجهود إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما الذي يجب فعله لتجنب هذه الكارثة؟ إن إحدى أهم الإجابات حول مشكلة التغير المناخي تكمن في كيفية الوصول إلى الحياد الكربوني.



وعندما يتعلق الأمر بموضوع الاحتباس الحراري، فإن مستوى الوعي به أصبح أوسع من أي وقت مضى. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الناس على دراية بمفهوم تحقيق الحياد الكربوني، والتأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه.



ولتحقيق الحياد الكربوني، فمن الضروري وبشكل أساسي خفض كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة إلى الغلاف الجوي بنفس مستوى حجم ثاني أكسيد الكربون المستخرج من الغلاف الجوي، والذي يتم عبر مجموعة من العمليات كجزء من متطلبات التوازن الدقيق للطبيعة.



وعلى الصعيد العالمي، فيعتقد أن تكون وسائل التنقل المسبب في تشكيل حوالي خمس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ تمثل القيادة على الطرقات ثلاثة أرباع هذا الإجمالي. من هنا، فقد تم تركيز قدر كبير من الطاقة على تطوير تقنيات وابتكارات جديدة لتشغيل حلول تنقل مستدامة وصديقة للبيئة.



وفي الشهر الماضي، أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عن سلسلة من المبادرات والخطط الاستثمارية لمعالجة قضية تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. وتتوافق هذه المساعي مع أهداف الاستدامة الخاصة بشركة تويوتا وخططها لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في عملياتها التشغيلية.



هذا، وتتمثل رؤية شركة تويوتا في توفير حرية التنقل للجميع. ففي عالم متنوع يملأه الغموض، نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بجودة وتعدد وسائل التنقل، ونحرص على إتاحتها للجميع دون استثناء. نحن نؤكد رغبتنا في خلق إمكانيات جديدة للبشرية جمعاء تعزز العلاقة المستدامة مع الطبيعة. ولهذا السبب، أصبحت مهمتنا تقليل تأثيرنا على البيئة من خلال تحقيق الحياد الكربوني، ليس فقط من حيث الانبعاثات الصادرة من المركبات، بل في جميع عملياتنا أيضا.



ولا يمثل هذا الجانب اتجاها جديدا اعتمد ليتماشى مع متطلبات العصر، بل كانت شركة تويوتا قد قامت بتطوير مجموعة متنوعة من المركبات الصديقة للبيئة منذ العام 1997، عندما تم طرح مركبة تويوتا بريوس، والتي كانت أول مركبة «هايبرد» كهربائية HEV في العالم يتم إنتاجها على نطاق واسع. ومنذ ذلك الحين، تمكنت شركة تويوتا من بيع أكثر من 17 مليون مركبة كهربائية على مستوى العالم، مما أسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% وساعد في الحفاظ على كوكب الأرض وسكانه.