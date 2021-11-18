يحاكم قضاء جزيرة ليسبوس اعتبارا من اليوم لاجئة سورية و23 متطوعا شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين في اليونان أثناء أزمة الهجرة عام 2015، بتهمة المساعدة على «الهجرة غير القانونية».



ووصف البرلمان الأوروبي في تقرير صدر في يونيو 2021 هذه القضية التي تثير قلق منظمات إنسانية عدة مدافعة عن المهاجرين، بأنها «الأهم حاليا لتجريم التضامن في أوروبا».



وبين المدعى عليهم الـ 24 شابة تدعى سارة مارديني لاجئة سورية تعيش حاليا في ألمانيا، معروفة بإنقاذها مهاجرين من بحر إيجة مع شقيقتها السباحة الأولمبية يسرى العضو في منتخب اللاجئين لأولمبياد طوكيو 2020، وشاب إيرلندي يدعى شون بايندر.



أوقف بايندر ومارديني ووضعا في الحبس الاحتياطي لنحو 100 يوم عام 2018 وكانا يبلغان آنذاك 23 و25 عاما، قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة ويغادرا فورا اليونان. وقال محاميهما هاريس بيتسيكوس لوكالة فرانس برس إنهما يواجهان عقوبة السجن 5 سنوات. وكانا عضوين في منظمة «المركز الدولي للاستجابة للطوارئ» (ايمرجنسي ريسبونس سنتر انترناشونال) التي كانت تنشط في بحر ايجة حتى 2018. وتمت ملاحقتهما مع المتطوعين الآخرين بتهمة «المشاركة في منظمة إجرامية» للمساعدة على «الهجرة غير القانونية».