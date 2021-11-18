محمود عيسى



قال تقرير صادر عن شركة «ستارت آب بلينك»، حول تصنيف الدول حسب النظام البيئي للشركات الناشئة لعام 2021، إنه إذا كانت الكويت تسعى للتحول إلى مركز للابتكار في المنطقة، فإنه يتعين على الحكومة ان تولي اهمية واولوية كبيرة لتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في البلاد كعنصر استراتيجي في اقتصادها المستقبلي.



وفي هذا السياق احتلت الكويت المرتبة 90 على المؤشر المذكور، حيث سجلت زيادة طفيفة بواقع مركزين على المؤشر العالمي، وجاءت في المركز الخامس خليجيا والثامن على مستوى الشرق الأوسط، وعلى صعيد المدن التي يغطيها المؤشر، فقد شهدت مدينة الكويت عاما جيدا، بتسجيلها قفزة بـ 28 مركزا لتصبح في المرتبة 480 على مستوى العالم، والـ 16 بالشرق الأوسط.



وقال التقرير ان الكويت التي يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، تتمتع ببيئة صغيرة وحيوية بالنسبة للشركات الناشئة الكويتية، مع وفرة من فرص التمويل والبنية التحتية التجارية لتزويد مؤسسي الشركات الناشئة بأساس متين في واحدة من أكثر البلدان استقرارا من الناحية السياسية في المنطقة. ومع ذلك، يمكن للنظام البيئي المحلي أن يستفيد من المزيد من دعم القطاع العام للمساعي الريادية، ومن برامج ريادة الأعمال لتثقيف السكان المحليين.



تجدر الاشارة الى ان مؤشر الشركات الناشئة يضم 100 دولة و1000 مدينة عالمية، ومنذ صدوره عام 2017، يتم تحديثه بشكل سنوي، فضلا عن أنه يقدم مجموعتين من التصنيفات، تنصب المجموعة الأولى على تصنيف الدول، فيما تركز الثانية على الأنظمة الفردية الموجودة داخل المدن.



تستند شركة «ستارت آب بلينك» في تصنيف الدول والمدن على انظمة تم تطويرها خلال الأعوام الماضية، انبثق عنها أكثر التصنيفات شمولا لبيئات الشركات الناشئة في العالم، وتتكون النتائج من مصادر متنوعة، حيث أخذت الشركة في الاعتبار قاعدة بيانات جغرافية تعتمد على عدد كبير يضم عشرات الآلاف من الشركات الناشئة والمشروعات ومساحات العمل المشترك، من بين كيانات أخرى عديدة في المؤشر الفرعي الذي يقيس كمية الشركات الناشئة.