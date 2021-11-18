باهي أحمد



كشـفــت بيـانــات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعكف على إعداد وتنفيذ 17 مشروعا، حيث أوضحت البيانات أن بعض هذه المشاريع مازالت قيد الدراسة، والبعض الآخر يتم تنفيذ أجزاء منه بالفعل على أرض الواقع.



وبحسب التقرير السنوي للهيئة العامة للاتصالات، فإن المشاريع تخدم قطاعات متنوعة في الدولة، حيث تساعد الهيئة على تشغيل المشروعات الوطنية وإدارتها باستخدام أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات، علاوة على تنمية المؤشرات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.



كما تتضمن المشاريع تعزيز الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز أنظمة الأمان وحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية في الدولة، ومن أبرز تلك المشاريع: الممر الإقليمي الذي يستهدف بناء وتشغيل خط رديف لحركة الإنترنت الحالية بين الشرق والغرب، ويتمثل بتركيب كوابل ألياف ضوئية على المناطق الحدودية بين العراق والكويت وصولا إلى أوروبا من خلال تركيا.



كما يشتمل المشروع على مركز تحكم رئيسي داخل الكويت ومركز تحكم مساند في العراق على أن يتم تشغيل وتنفيذ المشروع خلال عامين من توقيع العقد، حيث قامت الهيئة بتعديل مسودة العقد في 2019 مع الجانب العراقي وتم تأجيل المضي قدما به نظرا للظروف الراهنة في المنطقة.



ولفت التقرير الى أن مشروع مراكز البيانات تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام الماضي وهي مركز المعلومات لمبنى (TEC)، كما أن المرحلتين الثانية والثالثة قيد الدراسة في الوقت الحالي وهما مركز الأزمات والطوارئ بالأحمدي (c4i) ومركز معلومات جابر الأحمد (Data zone).



ويهدف المشروع إلى اقامة مراكز بيانات وطنية من الدرجة «الثالثة+» و«الرابعة» لخدمة القطاعين الحكومي والخاص في الكويت باستضافة شركات المحتوى الالكتروني العالمية وتخزين البيانات الخاصة بهم مثل أمازون وغوغل وفيسبوك ونتفليكس، من خلال إنشاء مراكز ضخمة تضم العديد من الخوادم ومزودات الطاقة الأساسية على أن تكون موصولة بالإنترنت بسرعات عالية.



وفيما يلي قائمة بأبرز المشاريع التي تستهدفها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة القادمة:



٭ مشروع مقسم تبادل الإنترنت.



٭ مشروع توسعة مقسم تبادل الإنترنت.



٭ مشروع بوابة الكويت الدولية للإنترنت.



٭ مشروع نظام ادارة مواقع أبراج الاتصالات.



٭ مشروع قياس تغطية شبكات شركات الاتصالات المتنقلة.



٭ مشروع مختبر الفحص الفني لأجهزة الاتصالات.



٭ مشروع نظام ادارة الطيف الترددي.



٭ مشروع محطات الرقابة اللاسلكية.



٭ مشروع منصة قياس سرعة الإنترنت.



٭ مشروع بوابة الخدمات الالكترونية.



٭ مشروع الربط بين خدمات وزارة التجارة وخدمات الهيئة (المرحلة الأولى).



٭ مشروع الأوراكل.



٭ مشروع العميل الخفي واستبيان السوق المحلي.



٭ مشروع المركز الوطني للأمن السيبراني (المرحلة الأولى).



٭ مشروع نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) للكويت (kw).