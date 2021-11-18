واصلت العملات الرقمية موجة النزيف التي بدأت خلال الجلسات الماضية لترتفع خسائر السوق خلال تداولات الأسبوع الأخير إلى أكثر من 395 مليار دولار.



كان تقرير قد نشرته جريدة «ديلي إكسبرس»، توقع أن يتجاوز سعر بيتكوين مستوى 100 ألف دولار قريبا، وأن تصبح منافسا قويا للذهب كأحد الملاذات الآمنة التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أنفسهم وأموالهم من التضخم وتقلبات العملات التقليدية.



واستدل التقرير على هذه التوقعات من خلال الحركة السابقة للعملة الافتراضية، مشيرا إلى أن «قيمة بيتكوين تضاعفت منذ آخر هبوط تم تسجيله قبل ثلاثة شهور عندما وصلت إلى مستوى الثلاثين ألف دولار، ومن ثم عادت لترتفع فوق الـ 60 ألف دولار، ما يعني أنها من الممكن أن تعود للارتفاع إلى ما فوق 100 ألف عندما ترتد صعودا بعد أن هبطت من مستويات الـ 60 ألفا.



وعلى صعيد التداولات وفي الأسبوع الأخير، تراجع رأس المال السوقي للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 13.2%، لتخسر نحو 395.5 مليار دولار من قيمتها بعدما هوت من مستوى 3 تريليونات دولار في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي إلى مستوى 2604.5 مليارات دولار في تعاملات أمس.