ليلى الشافعي



بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون د.مشعان العتيبي، كرّمت جمعية الإصلاح الاجتماعي القيادات التربوية والدعوية والخيرية من جيل التأسيس، حيث بلغ عدد المكرمين أكثر من 22 شخصية، وذلك في حفل أقيم، مساء امس الاول الثلاثاء، في مقر الجمعية بمنطقة الروضة، بحضور عدد من الشخصيات العامة ولفيف من أعضاء الجمعية.



وفي كلمته أمام الحفل، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح د.خالد مذكور المذكور بجهود المكرمين خلال فترة توليهم مواقع الإدارة الدعوية والتوجيه التربوي والإيماني والخيري، مؤكدا سعيهم للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي المحافظ، بعد توفيق الله عز وجل، متمثلين قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة - النحل: 125)، فكان مستحقا وواجبا علينا تكريمهم تقديرا وعرفانا للدور التاريخي الذي قاموا به وعلى ما قدموا لدينهم ووطنهم وأمتهم على مدى السنوات الـ 40 الماضية.



وأشار المذكور إلى أن الحفل عقد في ديوان مبنى مركز الشباب الجديد الذي شارك في إعادة بنائه بتبرع سخي كل من العم فهد، والعم زبن يوسف عبدالعزيز الزبن، رحمهما الله تعالى، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما.



وختم المذكور كلمته بالدعاء لله عز وجل أن يمن على صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير العفو والتسامح، بالشفاء والصحة والعافية.



من جانبه، ألقى يوسف العتيقي كلمته نيابة عن المكرمين، أكد خلالها أن الناظر في مسيرة جمعية الإصلاح الاجتماعي خلال الستين عاما التي انقضت منذ تأسيس الجمعية في بيت صغير بمنطقة أم صدة إلى هذا الصرح الشامخ، يلحظ بشكل لا لبس فيه التطور الكبير الذي مرت به الجمعية خلال هذه السنوات من عمرها.



وقال العتيقي: إن جمعية الإصلاح الاجتماعي وضعت خدمة الوطن والمجتمع في أولى أولوياتها، وذلك من خلال ترسيخ الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متخذة من منهج أهل السنة والجماعة طريقا لعملها، مسترشدة بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة من غير غلو وتطرف، متبنية منهج الوسطية والاعتدال بما يخدم قضايا المجتمع المحلي والإسلامي في شتى بقاع المعمورة. وتابع العتيقي: لقد زخرت هذه المسيرة المباركة بالكثير من الأحداث والمتغيرات المحلية والعالمية، مما دعا الجمعية لأن تكون رائدة بين جمعيات النفع العام الأخرى في وطننا العزيز في تبني جميع الوسائل والإمكانيات التي تتفق مع مقومات المجتمع الكويتي ونظمه لخدمة أهدافها وتحقيق غايتها، وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أهمية تعزيز المؤسسية في عمل الجمعية، والشفافية في جميع أعمالها وأنشطتها.



وأضاف العتيقي: لا يخفى عليكم ما يمر به عالمنا الإسلامي على المستويين المحلي والعالمي من تحديات كبيرة تستهدف النيل من الهوية الإسلامية لهذا المجتمع والأسس والقيم الإسلامية العليا التي نشأنا عليها، مما يستوجب معه شحذ الهمم والطاقات للتصدي لهذه الحملات، والمحافظة على هويتنا الإسلامية، والوقوف في وجه هذه الحملات، حفاظا على مجتمعنا والأجيال القادمة من شباب الأمة.