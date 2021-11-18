تحت رعاية وبحضور الرئيس الفخري للمجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الشيخ أحمد العبدالله نظمت وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وبالتعاون مع المجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية KGUG والشريك الاستراتيجي للمجموعة شركة أوبن وير الممثل الحصري لشركة «ايزري» الرائدة عالميا في أنظمة العلوم البيئية ونظم المعلومات الجغرافية، احتفالية خاصة بذكرى اليوم العالمي لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS DAY في كلية العلوم الاجتماعية، وذلك بمشاركة 5 جهات حكومية وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة، وأعرب الرئيس الفخري للمجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الشيخ أحمد العبدالله عن سعادته البالغة بتنظيم هذه الاحتفالية في الكويت والتي تتزامن مع احتفاليات نظيرة في كل دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية GIS day، والتي شكلت منذ انطلاقها نقطة تحول بارزة في التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم لاسيما الكويت، مشيرا إلى استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في مختلف مناحي الحياة، خاصة في الآونة الأخيرة بمواجهة جائحة كورونا، واعتماد بعض الجهات البحثية العالمية الكبرى مثل جامعة جون هوبكنز الأميركية عليها في متابعة انتشار الوباء وانحساره لحظة بلحظة.



وبين أن أنظمة المعلومات الجغرافية محور أساسي في منظومة العمل المتكاملة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، بل إنها حجر الزاوية للاستدامة ومواصلة النمو والإنجاز على كل الأصعدة والمستويات، لافتا إلى الاستخدامات العديدة لـ«جي آي اس» ومن أهمها حماية البيئة والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، إضافة إلى مكافحة التصحر ومواجهة نفوق الأسماك من خلال تقنيات الاستشعار المبكر.



بدوره، قال عضو المجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية والأستاذ في جامعة الكويت د.جاسم العلي ان الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية يستهدف بالدرجة الأولى توعية المجتمع بتقنيات الأنظمة الجغرافية وتطبيقاتها المتنوعة، مما يساهم في تعزيز التعاون بين الجامعة، والقطاعين العام والخاص، عبر التواصل مع المختصين بتقنيات الجيومكانية واستخداماتها التي تتزايد يوما بعد يوم في ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم، مشيرا لاحتفال أكثر من 100 دولة حول العالم باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية من خلال تنظيم فعاليات مختلفة تشترك جميعها في انطلاقها بذات اليوم. وأردف قائلا: ان الاحتفالية تعد ملتقى مثاليا للمتخصصين في العلوم المكانية بمختلف التخصصات، ووسيلة ناجعة وفعالة للتواصل المباشر مع فئة الشباب الكويتي لمشاركتهم أهم استخدامات تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية، وعلمها المتخصص في دراسة المكان، مؤكدا على مساهمة الحدث في بناء جسور التعاون ما بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة المهتمة بالمجال ونشر ثقافة نظم المعلومات الجغرافية والاطلاع على الجديد في إطاره من خلال تجمع علمي يضم العديد من المتخصصين وطلبة العلم في رحاب جامعة الكويت.



من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لشركة أوبن وير سناء سلمان على أهمية نظم المعلومات الجغرافية ودورها في العالم، مشيرة إلى أن إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرافي لأي جهة أو مؤسسة أو إدارة لم يعد أمرا اختياريا في عصر المعلومات الرقمية الضخمة والمتغيرة، بل أصبح ضرورة ملحة وأداة تحليلية علمية حاسمة وفاعلة للإسهام في عملية دعم واتخاذ القرار.