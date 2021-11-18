عاطف رمضان



من منطلق الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة وحرصا من الوزارة على القضاء على أي ممارسات مخالفة للقوانين، حذرت وزارة التجارة من مخالفة الأنشطة التجارية المذكورة في الترخيص التجاري أو إصدار ترخيص تجاري وعدم الالتزام بممارسة النشاط المذكور في الترخيص او عدم ممارسة النشاط والتأكد من عدم وجود شركات وهمية.



وأكدت الوزارة أنها تقوم بشكل دوري بالبحث الميداني والتفتيش على عناوين الشركات المسجلة في التراخيص التجارية للتأكد من مطابقتها لبيانات الترخيص وذلك بالتعاون مع جهات مختلفة بالدولة.



وأهابت بأصحاب الأعمال الى الحرص على الالتزام باللوائح والقوانين لكي لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.