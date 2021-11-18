جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تأكيده على أن كل الاجهزة الرسمية لا تألو جهدا في تطوير المدن الحدودية والمناطق السكنية الجديدة وتوفير الخدمات المختلفة بها، خاصة في جنوب البلاد مثل مدن صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران وغيرها من المناطق، لافتا الى الاهتمام المتنامي بتوفير كل الخدمات وبذل أقصى الجهود للتغلب على أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين قاطني هذه المدن.



جاء ذلك خلال استقباله مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي ورئيس الرعاية الأولية د.فهد العازمي ورئيس مركز صباح الأحمد للرعاية الصحية الاولية د.اسيل الصابري، وذلك في ديوان عام محافظة الاحمدي، حيث تناول اللقاء مجمل الاوضاع الصحية في المحافظة، وفي مدينة صباح الأحمد السكنية على وجه الخصوص، مشيدا بحرص القائمين على مراكز الرعاية الاولية بمنطقة الاحمدي الصحية، على تنظيم الفعاليات التوعوية المجتمعية التي تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين صحيا، خاصة ذوي الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وغيرها، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد والنجاح في مهامهم.



من جانبه، أعرب مدير منطقة الاحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي، عن سعادته باللقاء الذي تم خلاله استعراض الخدمات الصحية في المحافظة بصفة عامة وفي مدينة صباح الأحمد السكنية على وجه الخصوص نظرا كونها تحمل اسم أمير الانسانية، مشيرا الى تنظيم مركز الرعاية الصحية الأولية A مؤخرا فعالية توعوية تزامنا مع يوم السكر العالمي، وحظيت بالعديد من الإشادات والملاحظات الإيجابية التي تصب جميعها في دعم التوجه الى انضمام مدينة صباح الأحمد لمنظومة المدن الصحية العالمية، مؤكدا ان نحو 65% من شروط انضمامها متحققة بالفعل، الأمر الذي يمهد الى تكوين لجنة بمشاركة المراكز الصحية والجمعية التعاونية والمجتمع المدني واللجان التطوعية للتنسيق مع مكتب المدن الصحية بالكويت لتحقيق هذا الهدف التنموي.



وأشاد الشطي بجهود محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في هذا الصدد، مشيدا بجهوده لدعم الجانب الصحي في المحافظة والتأكيد على السعي إلى توفير كل الخدمات المطلوبة بجميع المناطق خاصة المناطق السكنية الجديدة والحدودية.